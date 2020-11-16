"Предложил нетрадиционный сексуальный контакт"- тбилисец рассказал, за что убил приятеля

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для 31-летнего Ники Наримадзе и его подруги 21-летней Анны Утиашвили, задержанных по делу об убийстве в районе ТЭВЗ на окраине Тбилиси.

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Нариманидзе обвиняется в умышленном убийстве, а также в попытке умышленного убийства, а Утиашвили - в недонесении о преступлении.

Дело касается убийства, которое произошло в конце прошлой недели. По данным следствия, обвиняемый вместе с подругой и 36-летним знакомым находились в гостях в квартире, принадлежащей 37-летнему мужчине. Затем между мужчинами возник спор, который перерос в драку, во время которой задержанный нанес телесные повреждения своему знакомому и хозяину квартиры холодным оружием.

Хозяину квартиры удалось сбежать, он был доставлен в одну из больниц, второй мужчина же скончался на месте. По версии прокуратуры, чтобы замести следы, обвиняемый устроил пожар на месте происшествия и скрылся вместе с девушкой. Полиция задержала обвиняемых в субботу по горячим следам.

На заседание суда Нариманидзе извинился за случившееся и отметил, что получил от убитого неприемлемое предложение, что вызвало его возмущение.

"Хочу извиниться перед обществом, перед вами, прокуратурой из-за указанного факта, который со мной случился… Для меня были неприемлемы предложение и оскорбления, которые я получил от него (жертвы - ред.), что и вызвало мое волнение, повлекшее данное действие", - заявил подсудимый.

Подробности по делу рассказал журналистам адвокат обвиняемого Давид Ахалаури.

"Жертва проявила к нему (Нариманидзе - ред.) сексуальное влечение, он предложил (обвиняемому - ред.) нетрадиционный сексуальный контакт. Подсудимый говорит, что был настолько встревожен, что не помнит, при каких обстоятельствах совершил убийство", - заявил Ахалаури.

Что касается поджога квартиры, то, по словам Ахалаури, его подзащитный отрицает данный факт.

"Его позиция по поводу поджога такова: говорит, что не поджигал, не поливал бензином", - отметил Ахалаури.

По данным МВД, обвиняемый ранее был неоднократно судим. Сейчас следствие ведется по статьям "умышленное убийство", а также "попытка умышленного убийства в отношении двух или более лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах и с повреждением или уничтожением чужого имущества", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет.

Что касается Утиашвили, то полиция арестовала ее по обвинению в недонесении о преступлении, что предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.