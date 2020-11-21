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Захват заложников в микрофинансовой организации на проспекте Церетели 20 ноября 2020 года

Письмо из изолятора: захватчик заложников в Тбилиси объяснил свои цели

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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У большинства граждан Грузии нет возможности приобрести медикаменты, потому что цены катастрофически выросли, отметил обвиняемый

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Житель Грузии Леван Зурабашвили, который накануне взял заложников в микрофинансовой организации, извинился перед ними и пояснил свои цели.

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По данным следствия, вооруженный гранатой Зурабашвили взял в заложники 17 человек, находившихся в микрофинансовой организации МВС на улице Церетели. После четырех часов переговоров он отпустил всех людей и сдался полиции. Позже его адвокаты заявили, что граната, которую он держал в руке, была на самом деле зажигалкой.

"Я приношу свои извинения людям, находившимся в здании, и членам их семей, кто подвергся стрессу и которые очень хорошо знают, что я не хотел причинить им вреда", – говорится в письме Зурабашвили, распространенном телеканалом AjaraTV.

Мужчина также объяснил причину своего поступка.

Захват заложников в микрофинансовой организации на проспекте Церетели 20 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
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"Моя единственная цель – чтобы правительство начало заботиться о людях, что выражается в запрете и регуляции азартных игр. Это защитит наших граждан от банковских кредитов и высоких процентных ставок, и люди вернут себе право на нормальную жизнь. У большинства наших граждан нет возможности приобрести необходимые медикаменты, потому что цены катастрофически выросли, и на этом наживаются конкретные люди", – говорится в письме.

В настоящее время мужчина находится под арестом в изоляторе. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: "взятие в заложники двух или более человек " и "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия".

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Захват заложников в центре Тбилиси (9)


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