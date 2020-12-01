"Выстрелили три раза и унесли деньги" – новые детали ограбления клиники в Тбилиси

В настоящее время грузинские правоохранители пытаются выйти на след преступников и задержать их

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. На "Госпиталь Тбилисского моря" на окраине столицы напали двое вооруженных мужчин, которые забрали из клиники деньги, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Вооруженное нападение на клинику в Тбилиси – полиция ищет преступников>>

В настоящее время полиция пытается выйти на след преступников и задержать их.

"Нападение произошло около полшестого утра. Двое вооруженных мужчин требовали открыть дверь. Выстрелили три раза, в результате чего повреждено имущество клиники. Это было ограбление, они унесли деньги. К счастью, никто не пострадал", – рассказала сотрудница пресс-службы тбилисского госпиталя Нино Киладзе.

По ее словам, сейчас уточняется, сколько именно денег унесли преступники. По данным грузинских ТВ, преступникам удалось забрать пять тысяч лари (порядка 1 500 долларов США).

"Та цифра, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности", – отметила она.

В МВД Sputnik Грузия сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье "разбой, совершенный группой лиц", что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.