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Здание прокуратуры Грузии

Соратнику экс-министра обороны Грузии предъявили обвинения

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201204/250249322/Soratniku-eks-ministra-oborony-Gruzii-predyavili-obvineniya.html

Вашакмадзе является членом партии Ираклия Окруашвили и принимает активное участие в акциях протеста

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения члену оппозиционной партии "Победившая Грузия" Аслану Вашакмадзе, задержанному по факту нападения на полицейского и публичного призыва к насилию над полицейскими, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Полиция задержала Вашакмадзе 2 декабря за нападение на полицейского. Буквально за день до этого, 36-летний политик оказался в центре скандала из-за опубликованного в соцсетях видео с угрозой в адрес полицейских.

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В своем видеообращении Вашакмадзе выражался агрессивно с нецензурной лексикой и призывал граждан физически расправиться с полицейскими. В частности, Вашакмадзе призывал поймать одного полицейского и примерно наказать. Позднее политик стер видео и выложил новое, в котором извинился перед обществом.

В связи с указанным фактом МВД возбудило уголовное дело по статье "публичный призыв к насильственным действиям" и незамедлительно начались следственные мероприятия.

В рамках расследования сотрудники полиции встретились с Вашакмадзе в городе Поти, чтобы вызвать его в следственный орган в качестве свидетеля. В это время Вашакмадзе напал на полицейских и нанес им физические оскорбления.

По информации Прокуратуры Грузии, Вашакмадзе предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса – по факту "публичного призыва к насильственным действиям" и "нападения на полицейского". Задержанному грозит лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.

Уже известно, что сторона обвинения обратится в Потийский городской суд, чтобы Вашакмадзе находился за решеткой на время следствия.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Вашакмадзе является членом партии экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Он баллотировался от партии "Победившая Грузия" на выборах в Верховный совет Аджарии.

Он принимал активное участие в акциях протеста, которые проходят у здания Дома правительства Аджарии уже несколько недель.



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