"Покалечим и расчленим полицейских" – грузинский оппозиционер оказался в центре скандала

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Член оппозиционной партии "Победившая Грузия" Аслан Вашакмадзе оказался в центре скандала из-за опубликованного в соцсетях видео с угрозой в адрес полицейских.

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Накануне Вашакмадзе обнародовал видео на своей странице, в котором выражался агрессивно с нецензурной лексикой и призывал граждан физически расправиться с полицейскими. В частности, Вашакмадзе призывал поймать одного полицейского и примерно наказать. Позднее политик стер это видео, однако телеканал "Имеди" успел сохранить агрессивную речь Вашакмадзе и показать общественности.

"Расчленим, покалечим, сделаем его инвалидом до конца жизни, чтобы это было примером для других полицейских. Сломаем одному полицейскому ногу, руку, переломаем ему спину, и другой полицейский не посмеет поднять руку на людей. Раз они переходят на насилие, мы тоже перейдем на насилие", – сказал Вашакмадзе в видеообращении.

Позднее оопозиционер выложил новое, в котором извинился перед обществом.

"Это было излишним, я не отрицаю. Извиняюсь перед обществом, перед теми, кто меня знает и кто знает, что лично я против всякого насилия… Я просто был взволнован, когда говорил это", – заявил Вашакмадзе.

Вашакмадзе является членом партии экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Он баллотировался от партии "Победившая Грузия" на выборах в Верховный совет Аджарии.

Вашакмадзе принимает активное участие в акциях протеста, которые проходят у здания Дома правительства Аджарии уже несколько недель. В понедельник во время акции протеста произошло несколько стычек и столкновений между протестующими и полицией.

Реакции

Комментарий по поводу распространенного видео пока не сделали в партии Окруашвили. Однако Вашакмадзе уже подвергся резкой критике со стороны представителей других оппозиционных партий.

"Подобные аморальные и позорные заявления и призывы не могут быть лейтмотивом этой акции, поскольку мы очень мирно и принципиально протестуем против сфальсифицированных выборов. После этого заявления смело могу сказать, что Аслану Вашакмадзе не будет предоставлена публичная трибуна на этих акциях", – заявил председатель оппозиционной фракции "Единое национальное движение" в сакребуло (горсовет) Батуми Миртад Камададзе.

Бессрочная протестная акция продолжается в Батуми с 8 ноября. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.