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Жители Грузии гуляют по Боржоми. Внутренний туризм

Землетрясение произошло в Грузии вблизи Боржоми

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (52)
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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,1 располагался в 160 километрах от Тбилиси на глубине 12 километров

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 160 км от Тбилиси в селе Дгвари, в 12 километрах от Боржами (регион Самцхе-Джавахети), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 22:53 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 13 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Темы:
Землетрясения в Грузии (52)
Теги:
Землетрясение, Грузия


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