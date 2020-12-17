Прокуратура Грузии раскрыла страшные детали самоубийства программистки и закрыла дело

Следствие после детального изучения всех обстоятельств дела и опроса более 600 человек пришло к выводу, что 23-летняя Тамар Бачалиашвили покончила жизнь самоубийством

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии приняла решение о прекращении расследования уголовного дела о гибели 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили.

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Следствие велось по двум статьям - "незаконное лишение свободы" и "доведение до самоубийства"

Тамар Бачалиашвили нашли мертвой после пяти дней поисков в ее же машине 22 июля этого года в 65 километрах от Тбилиси в районе Тетрицкаро. Основная версия следствия - самоубийство, однако семья в это не верит.

По данным прокуратуры, полученные доказательства указывают на то, что против Бачалиашвили не было совершено никаких насильственных действий и девушка покончила жизнь самоубийством.

В ходе следствия было опрошено более 600 человек, проведены десятки экспертиз, несколько следственных экспериментов, обработаны и проанализированы сотни часов видеозаписей, телефонных операций, восстановлена и изучена вся информация с телефона и личного компьютера Бачалиашвили.

В рамках международно-правового сотрудничества с помощью соответствующих агентств США была получена информация с личных аккаунтов Тамар Бачалиашвили в социальных сетях Facebook и Instagram. Полученные данные подтвердили, что никто кроме девушки не заходил на ее личный аккаунт, а за несколько дней до гибели Тамар Бачалиашвили искала в Facebook информацию о том, что происходит со страницей пользователя после его смерти.

Постоянные мысли о суициде

Следствие выяснило, что Тамар Бачалиашвили пыталась покончить с собой еще в 2012 году. Попытка девушки оказалась неудачной, чего она не могла себе простить. Мысли у суициде стали вновь посещать Бачалиашвили после того, как она начала работать в новой фирме и познакомилась со своим шефом.

"В августе 2017 года Тамар Бачалиашвили начала работать в Zeg Ltd, где проработала до июля 2020 года. В этот период у Тамар Бачалиашвили возникли чувства к своему шефу Н.Г. Она постоянно отправляла Н.Г любовные послания с сайта momavali.me, с которого пользователь может отправить письмо любому человеку, в том числе и самому себе, на адрес электронной почты и указать конкретный год, месяц и дату получения его адресатом. В упомянутых сообщениях Тамар Бачалиашвили рассказывает о своей любви к Н.Г., о том, как она страдает и думает о самоубийстве. Через сайт momavali.me девушка отправляла письма и себе, в которых также речь идет о самоубийстве - о том, что она хочет умереть, но не может этого сделать", - говорится в заявлении прокуратуры.

Так, одно из писем, отправленное Бачалиашвили своему шефу, он должен получить в 2040 году.

В руки прокуратуры попало несколько видеозаписей, сделанных Бачиашвили, позволяющих судить о душевном состоянии девушки.

"У меня очень тяжелый период, сейчас я не могу думать ни о чем кроме смерти, я уже знаю, как должна умереть, знаю и это, но мне очень жаль родителей и Гио (младший брат Бачалиашвили), как представлю, что они должны прийти куда-то в лес, я так этого не хочу, не хочу обрекать их на боль..." - говорится в одной из видеозаписей Тамар Бачалиашвили.

Известно также, что в феврале 2020 года Тамар Бачалиашвили начала ходить на сеансы к психологу.

Девушка неоднократно вводила в поисковую сиcтему Google вопросы о препаратах, которые при передозировке вызывают мгновенную остановку сердца.

За несколько дней до исчезновения она искала в интернете информацию о способах самоубийства.

Хронология последнего дня

Следствие установило, что 17 июля, за день до исчезновения, Тамар Бачалиашвили на своем автомобиле приезжала к аптекам на улице Горгасали в городе Рустави, где купила в общей сложности более 100 различных таблеток, среди них снотворные, антидепрессанты, препараты, содержащие бензоат кофеина.

Следствию удалось полностью восстановить маршрут Тамар Бачалиашвили в день ее самоубийства 18 июля. Подлинность данных подтверждается аккаунтом Бачалиашвили в "Google" - геолокацией и записями внешних камер наблюдения.

Маршрут автомобиля девушки, сохранившийся в геолокации , полностью соответствует видеозаписям, полученным следствием с камер различных объектов.

В результате следственных действий было однозначно установлено, что с момента прибытия Тамар Бачалиашвили на место, где она покончила с собой (опушка леса близ села Мацевани, муниципалитет Тетрицкаро), 18 июля 2020 года и до обнаружения автомобиля на месте происшествия (22 июля) в машине не находился никто, кроме Тамар Бачалиашвили, говорится в заявлении.

Тело девушки было обнаружено на заднем сидении машины, открыть двери которой удалось только после прибытия на место отца погибшей, у которого был дубликат ключей. Двери машины были закрыты изнутри, все стекла подняты.

Анализ вещественных доказательств по делу, а также судебно-медицинская и химико-токсикологическая экспертиза тела Тамар Бачалиашвили показали, что причиной смерти девушки стала интоксикация медикаментами.

Также экспертиза установила, что на теле девушки нет следов механического повреждения. Кроме того, вскрытие установило, что обнаруженные в ее теле медикаменты были приняты обычным путем, а не введены при помощи инъекции.

Экспертиза исключила факт подмешивания медикаментов в воду, которую пила девушка, так как в бутылке с водой, найденной в машине, не было обнаружено никаких посторонних примесей.

Как отмечают в прокуратуре, с самого начала следствия члены семьи Тамар Бачалиашвили и их адвокаты имели полный доступ к материалам дела и полностью информированы о ходе следствия. По их просьбе были проведены сотни следственных и процессуальных действий, проверены абсолютно все предложенные ими версии, рассмотрены все возможные сценарии, озвученные в СМИ.

С полным текстом результатов расследования по делу гибели Бачалиашвили можно ознакомиться на Youtube канале.