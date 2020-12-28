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В Грузии задержали представителей воровского мира

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1255)
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Sputnik Грузия
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Обвиняемые устроили воровскую разборку, требуя от предпринимателей 10 тысяч лари

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух человек, вымогавших деньги у бизнесмена от имени вора в законе Роланда Гегечкори (по прозвищу "Шляпа"), говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

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Следствие установило, что с начала этого года задержанные от имени вора в законе периодически требовали от бизнесмена и его бизнес-партнера заплатить деньги в пользу воровского мира.

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С этой целью 18 ноября текущего года в районе Зугдиди обвиняемые устроили воровскую разборку, во время которой по интернету состоялся разговор бизнесменов с находящимся за границей вором в законе. Роланд Гегечкори обязал бизнесменов до конца 2020 года заплатить по 10 тысяч лари с каждого. Вор в законе также категорически потребовал в будущем поровну распределять доход от бизнес-деятельности между ним и еще двумя людьми.

Полиция задержала обвиняемых в собственных домах после того, как один из пострадавших передал востребованную им сумму – 10 тысяч лари (боле трех тысяч долларов).

Во время обыска дома полиция изъяла деньги, а также огнестрельное оружие в качестве вещественного доказательства. Также изъяты мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались с вором в законе за рубежом.

Теперь им грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за членство в воровском мире.

Темы:
Преступность в Грузии (1255)


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