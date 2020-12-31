В Гори из-за пиротехники загорелась главная городская елка

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Несмотря на то, что пожар на елке удалось быстро потушить, праздничное освещение оказалось повреждено
ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Из-за неосторожного обращения с пиротехникой в городе Гори (регион Шида Картли) загорелась главная городская елка, пожар удалось быстро потушить.
Крупный пожар на вещевом рынке в Гори локализован >>
По данным телеканала "Мтавари архи", возгорание спровоцировала петарда попавшая в ангела украшающего елку.
Пожар удалось быстро потушить. Однако освещение на елке оказалось испорчено.