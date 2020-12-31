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Ликвидация пожара на вещевом рынке в Гори

В Гори из-за пиротехники загорелась главная городская елка

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2335)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20201231/250510858/V-Gori-iz-za-pirotekhniki-zagorelas-glavnaya-gorodskaya-elka.html

Несмотря на то, что пожар на елке удалось быстро потушить, праздничное освещение оказалось повреждено

ТБИЛИСИ, 31 дек – Sputnik. Из-за неосторожного обращения с пиротехникой в городе Гори (регион Шида Картли) загорелась главная городская елка, пожар удалось быстро потушить.

Крупный пожар на вещевом рынке в Гори локализован >>

По данным телеканала "Мтавари архи", возгорание спровоцировала петарда попавшая в ангела украшающего елку.

Пожар удалось быстро потушить. Однако освещение на елке оказалось испорчено.

Темы:
Происшествия в Грузии (2335)


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