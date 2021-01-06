На тушении пожара в Западной Грузии задействована авиация

Пожарные тушат пожары одновременно в нескольких районах Грузии, где-то огонь уже ликвидирован, а где-то с ним еще борются

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. На тушении пожара в Рача-Лечхуми (Западная Грузия) задействован вертолет, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии.

В Грузии пожары тушат в одиннадцати местах>>

Вертолет пограничной полиции МВД вместе с пожарными тушит пожар в Ончеви-Цола.

Вместе с тем служба сообщает, что пожар уже локализован в селе Чкуми, теперь ведутся работы по его ликвидации. Продолжается тушение и Лайлаши. В этих местах горит нижний ярус лиственного леса в труднодоступном месте, поэтому пожарным приходится тушить его вручную.

В заявлении Службы управления чрезвычайными ситуациями также сообщается об общей ситуации в стране.

В Имеретии пожары потушены в Цхалтубо в селе Зарати и в Хони в селе Дзедзилети.

После утра поступили сообщения о пожарах в Харагаули в селе Надабури и в Чиатура в селе Навардзети. На обоих участках мобилизованы пожарные и ведутся работы по локализации.

В Аджарии в селе Бзубзу Кедского муниципалитета после непрерывных работ пожар потушен.

Пожар потушен в Самегрело, в селе Джагира Цаленджихского муниципалитета. Работы по локализации продолжаются в Джвари – село Мужави, Цаленджихе – в селе Скури и в Мартвили – в селе Балда. Ситуация находится под контролем на всех трех объектах.

Сегодня же пришло сообщение об еще одном пожаре в Абаши в селе Цкеми. Горит сухая трава и бурьян. На месте мобилизованы техника и пожарные-спасатели.

В Шида Картли, Каспи, в ущелье Ркони горит смешанный лес, кустарники и деревья. Пожар в 11 километрах от поселка. Несмотря на замерзшую и поврежденную дорогу, на месте мобилизована соответствующая автотехника, а также пожарно-спасательные пехотные группы.

Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД призывает население воздержаться от сжигания травы на полях и пашнях. Сильный ветер и сухая погода в Западной Грузии мешают пожарным тушить пожары.

Горящая трава в поле и на пахотных землях может вызвать распространение пожара как на дома, так и на леса.