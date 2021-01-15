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Патрульная полиция

Ссора мужчин в Тбилиси завершилась убийством

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1275)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210115/250619758/Ssora-muzhchin-v-Tbilisi-zavershilas-ubiystvom-.html

Обвиняемого арестовали по горячим следам через несколько часов после инцидента. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в Тбилиси мужину средних лет по обвинению в умышленном убийстве, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Пострадавший в больнице. Фото из архива
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Инцидент произошел на окраине столицы, на территории так называемого Тбилисского моря. По данным следствия, 42-летний обвиняемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанес ранение холодным оружием 38-летнему мужчине. Раненый скончался на месте.

Обвиняемого арестовали по горячим следам через несколько часов после инцидента. Правоохранители изъяли орудие преступления - нож, в качестве доказательства. 

Расследование ведется по статье "умышленное убийство". Это преступление предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы

Темы:
Преступность в Грузии (1275)


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