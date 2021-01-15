Ссора мужчин в Тбилиси завершилась убийством

Обвиняемого арестовали по горячим следам через несколько часов после инцидента. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в Тбилиси мужину средних лет по обвинению в умышленном убийстве, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Инцидент произошел на окраине столицы, на территории так называемого Тбилисского моря. По данным следствия, 42-летний обвиняемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанес ранение холодным оружием 38-летнему мужчине. Раненый скончался на месте.

Обвиняемого арестовали по горячим следам через несколько часов после инцидента. Правоохранители изъяли орудие преступления - нож, в качестве доказательства.

Расследование ведется по статье "умышленное убийство". Это преступление предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы