В Поти водители грузовиков устроили акцию протеста

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Водители грузовиков устроили акцию в Поти с требованием повышения тарифов заказных рейсов.

По словам протестующих, тарифы из-за пандемии очень низкие, что затрудняет им работу, поскольку, по их словам, за ними стоят семьи и банковские обязательства. Водители требуют у судоходных компаний повысить тариф, иначе отказываются отгружать товар.

«Тарифы очень низкие, они занижены искусственно. Наше требование - повышение тарифов. В Азербайджане цены на топливо подорожали, в Грузии они снова вырастут, и вообще не стоит работать, нам ничего не остается. Мы не можем содержать машины, мы не можем содержать семьи, у нас есть кредиты, банки забирают наши дома. Если наша просьба не будет выполнена, мы не будем загружать, мы не будем перевозить грузы, транспорт остановится», - заявили участники акции в эфире телеканала Imedi.

В случае несоблюдения требований протестующие обещают проведение постоянных акций.