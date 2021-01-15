18:52 15 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0062
  • 100 RUB4.4937
  • USD3.2935
Поиск
Портовые краны в Потийском порту

В Поти водители грузовиков устроили акцию протеста

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210115/250620701/V-Poti-voditeli-gruzovikov-ustroili-aktsiyu-protesta.html

Водители требуют у судоходных компаний повысить тариф, иначе отказываются отгружать товар и продолжат проводить акции

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Водители грузовиков устроили акцию в Поти с требованием повышения тарифов заказных рейсов.

По словам протестующих, тарифы из-за пандемии очень низкие, что затрудняет им работу, поскольку, по их словам, за ними стоят семьи и банковские обязательства. Водители требуют у судоходных компаний повысить тариф, иначе отказываются отгружать товар.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Акция против запаха рыбы в Поти закончилась арестами

«Тарифы очень низкие, они занижены искусственно. Наше требование - повышение тарифов. В Азербайджане цены на топливо подорожали, в Грузии они снова вырастут, и вообще не стоит работать, нам ничего не остается. Мы не можем содержать машины, мы не можем содержать семьи, у нас есть кредиты, банки забирают наши дома. Если наша просьба не будет выполнена, мы не будем загружать, мы не будем перевозить грузы, транспорт остановится», - заявили участники акции в эфире телеканала Imedi.

В случае несоблюдения требований протестующие обещают проведение постоянных акций.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мировые достопримечательности. Новогодние украшения в столице Грузии. Мост Сан-Франциско
Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото
В России начнется массовая вакцинация от COVID-19
В России начнется массовая вакцинация от COVID-19 - видео
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться