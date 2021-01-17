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Сейсмограф в научном центре

Землетрясение произошло ночью на юге Грузии

© photo: Sputnik
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (54)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210117/250628579/Zemletryasenie-proizoshlo-nochyu-na-yuge-Gruzii.html

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,0 располагался в 58 километрах от Тбилиси на глубине 12 километров

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 58 км от Тбилиси в селе Мамишлари, в 16 километрах от Цалка (регион Квемо Картли), сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 03:39 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 12 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Темы:
Землетрясения в Грузии (54)
Теги:
Землетрясение, Центр сейсмического мониторинга, Грузия


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