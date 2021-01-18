Захватившему заложников в Каспи бывшему полицейскому предъявлено обвинение

Однако 27-летний Георгий Менабдишвили вместо того, чтобы ознакомиться с обвинением, порвал постановление и продолжает хранить молчание

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Захватившему заложников 27-летнему жителю Каспи Георгию Менабдишвили официально предъявлено обвинение по части второй статьи 144-й УК Грузии – захват в качестве заложников двух или более лиц с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия.

Мужчина напал на предприятие и взял заложников на востоке Грузии>>

По словам адвоката обвиняемого Кетеван Гагоевой, ее подзащитный порвал постановление, так так находится в крайне тяжелом эмоциональном состоянии.

Менабдишвили пользуется правом хранить молчание. Кроме того, накануне он объявил сухую голодовку и отказывается от приема медикаментов. Он также отказывается сотрудничать со следствием.

В случае признания вины обвиняемому грозит от 9 до 14 лет тюрьмы.

Предположительно сегодня же суд вынесет решение о предварительной мере пресечения для Менабдишвили.

Бывший полицейский 27-летний Георгий Менабдишвили 16 января захватил двух заложников на предприятии по обработке камня в Каспи (регион Шида Картли), одним из дольщиков которого он являлся.

Как рассказывают члены семьи задержанного, ему не оставили другого выхода. Конфликт между Менабдишвили и партнерами начался из-за бизнеса. Якобы его вынудили отказаться от 10% доли в предприятии, угрожали, в том числе через представителей так называемого "воровского мира". Отчаявшийся Менабдишвили захватил заложников и так пытался решить вопрос.

Операцией по освобождению заложников руководил замминистра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе. Бывший полицейский требовал машину и возможность беспрепятственно покинуть территорию Грузии. После нескольких часов интенсивных переговоров, его уговорили сдаться.