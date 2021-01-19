Поезд столкнулся с автомобилем на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Грузии

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. На железнодорожном переезде у села Ороджалари Ниноцминдского муниципалитета снегоуборочный поезд врезался в автомобиль, сообщает местная радиостанция NOR.

В легковом автомобиле, который из-за гололеда застрял на переезде, находились молодые супруги, жители района Ниноцминда. Мужчину и женщину в тяжелом состоянии на скорой доставили в Ахалкалакский госпиталь. На месте аварии работает полиция.

Снегоуборочный поезд расчищал путь железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая проходит через Ниноцминдский район Грузии.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или канатного транспорта, лицом, которому специально поручено соблюдать эти правила, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью", которая наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Баку-Тбилиси-Карс является новым железнодорожным маршрутом, который проходит через Грузию, и частью логистического коридора, соединяющего Европу и Азию. Ж/д ветка работает в тестовом режиме с 2017 года.

Железная дорога построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.

Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.