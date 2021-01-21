Дело картографов: Генпрокуратура Грузии обнародовала последние доказательства

В деле о делимитации-демаркации грузино-азербайджанской границы открывается новая страница и начинается новый этап следствия - ниточка тянется в высшие эшелоны бывшей власти

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии обнародовала последние доказательства по делу картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, задержанных по обвинению в возможной незаконной передаче Азербайджану части территории Грузии, и закрыла их дело, сообщается на сайте ведомства.

Новый поворот в деле картографов: прокуратура Грузии упомянула "вышестоящие лица">>

Мелашвили и Ильичева обвиняются в том, что скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. Накануне прокуратура окончательно уточнила предъявляемое им обвинение, заявив, что они совершили преступление по заданию "вышестоящих чиновников".

Генпрокуратура в качестве доказательства действий обвиняемых по указке чиновников обнародовала видеозапись разговора между Ивери Мелашвили и бывшим главой комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы, которая была сделана 28 сентября 2020 года в рамках тайной слежки.

В видеозаписи, сделанной в кабинете Ивери Мелашвили, экс-глава комиссии и Мелашвили обсуждают несколько согласованных участков границы, в том числе и территорию монастыря Давид-Гареджи.

В разговоре Мелашвили отмечает, что до 2006 года согласованная граница проходила перед монастырем и на грузинской стороне оставалась вся территория Давид-Гареджи. Но в 2006 году грузинская сторона изменила положение границы и часть территории монастыря оказалась на азербайджанской стороне.

В диалоге с экс-главой комиссии Мелашвили отмечает, что получил задание и поэтому изменил границу и подписал протокол, хотя и был против переноса границы. При этом картограф не говорит, от кого конкретно исходило задание.

Теперь прокуратура продолжает следствие по делу о возможной передаче территории Грузии, но уже без эпизода картографов.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.