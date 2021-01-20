Новый поворот в деле картографов: прокуратура Грузии упомянула "вышестоящие лица"

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии в среду уточнила обвинения в адрес картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, задержанных по делу о возможной незаконной передаче Азербайджану части территории Грузии.

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Осенью 2020 года стало известно, что прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территории Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу 7 октября задержали двух бывших членов комиссии - сотрудника МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудницу МВД Грузии Наталью Ильичеву.

"Сегодня в уточненное обвинение добавили два слова – "по заданию". То есть якобы действия, осуществленные обвиняемыми, были осуществлены по заданию. На данном этапе нам неизвестны доказательства этого обвинения, только два слова, которые вписали в формулировку обвинения. Никаких дополнительных доказательств представлено не было", - заявил журналистам адвокат Эдуард Марикашвили, который представляет интересы Мелашвили.

Между тем, прокурор Михаил Садрадзе отметил, что доказательства новых деталей обвинения у прокуратуры имеются.

"Что касается подтверждающих это обстоятельство доказательств, то это протоколы опроса свидетелей и, что самое главное, улики, добытые в результате тайных следственных действий. Это аудио- и видеоматериал, который визуально подтверждает как мотив преступления, так и важные обстоятельства", - сказал Садрадзе.

При этом прокурор утверждает, что картографы действовали по заданию вышестоящих лиц.

"В ближайшее время мы покажем широкой общественности все доказательства и расскажем о всех обстоятельствах дела", - сказал Садрадзе.

При этом, прокурор не конкретизировал, планируется ли предъявление обвинений тем самым "вышестоящим лицам". Не уточнял он и их личности.

По версии обвинения, Мелашвили и Ильичева скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия могла лишится 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи во время демаркации границы между Грузией и Азербайджаном.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона. Дело картографов поставила под вопрос весь процесс делимитации и демаркации границы, продолжающийся с 1994 года, так как в деле идет речь о потери территорий по 13 участкам границы из 16 согласованных.