В Тбилиси задержан чиновник, превысивший полномочия

Если вина столичного чиновника будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы, а с карьерой придется распрощаться

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного Агентства Службы госбезопасности Грузии, постановлением судьи, задержали замглавы районного правления Чугуретского района Тбилиси за превышение должностных полномочий, говорится в сообщении СГБ Грузии.

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Следствие установило, что 30 апреля прошлого года был объявлен электронный тендер на укрепление жилого дома на улице Арагвиспирели №32 в Чугуретском районе Тбилиси. Стоимость тендера 126 572 лари (примерно 38 тысяч долларов). Желание участвовать в тендере выразили две компании.

Заместитель районного правления как ответственное лицо тендерной комиссии превысил свои должностные полномочия и 29 мая 2020 года пригласил в свой рабочий кабинет представителя одной из компаний-участниц. Чиновник заявил, что в тендере должна была победить предпочитаемая им компания, и поэтому посоветовал предпринимателю не принимать участие в закупках. В противном случае, чиновник пригрозил, что создаст ему проблемы во время проведения работ.

В качестве утешения чиновник предложил подобрать под него условия будущих тендеров.

Несмотря на оказанное давление, компания приняла участие в тендере в полном соответствии с требованиями закона и выиграла его, предложив самую низкую цену. Недовольный этим фактом чиновник систематически начал создавать компании проблемы, не позволяя ей своевременно сдать выполненные работы. Дело дошло до того, что в конечном итоге у компании возникли проблемы и с ней разорвали контракт.

В ведомстве отмечают, что в результате неправомерных действий обвиняемого, компания не смогла продолжить работы, предусмотренные проектом, и, как следствие, до настоящего времени не проводились работы по укреплению жилого дома, что существенно нарушило законные интересы местных жителей, компании и государства.

Уголовное дело возбуждено по статье "Превышение чиновниками служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства", что наказывается штрафом, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ.