Батумский суд определился с мерой пресечения для гражданского активиста Пангани

В суде, который освободил активиста под залог в две тысячи лари, Пангани заявил, что нисколько не сожалеет о содеянном

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Батумский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил активиста организации "Альтернатива" Ираклия Пангани, арестованного по обвинению в преследовании депутата Ираклия Чавлеишвили, под залог.

Обвинен и освобожден - прокуратура Грузии приняла решение по делу активиста Пангани>>

Однако размер залога, затребованный прокуратурой, был сокращен до двух тысяч лари (чуть более 600 долларов США). Кроме того, раз в неделю Пангани обязан являться к следователю.

"Ваша свобода выражения ограничивается там, где начинается свобода другого человека. Для вашей же безопасности, чтобы уберечь вас от отягчения обвинения вашими же действиями, суд принял такое решение", – обратилась к обвиняемому судья Виолетта Порчхидзе.

На процессе не было потерпевшего – депутата Верховного совет Аджарии Ираклия Чавлеишвили, которому Пангани нанес публичное оскорбление.

Предварительное слушание по делу назначено на 16 февраля.

Накануне Ираклию Пангани официально было предъявлено обвинение по подпункту "а" части второй статьи 156-й Уголовного кодекса Грузии ("Насильственное преследование политического деятеля"), которая предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Инцидент произошел 23 января во время акции против застройки Батумского бульвара. На акции появился депутат Верховного совета Аджарии Ираклий Чавлеишвили, который вызвал агрессию со стороны некоторых участников акции. Они встретили его приход оскорблениями, а один из участников – им оказался Ираклий Пангани – вывалил на голову депутата мусор из урны.

Негативное отношение к депутату было вызвано тем, что Ираклий Чавлеишвили стал единственным депутатом от оппозиции, который не отказался от депутатского мандата.

Как заявил журналистам Пангани, он не сожалеет о содеянном, и готов повторить свой поступок, если того потребуют обстоятельства.