Дело о Давид-Гареджи: картографы освобождены под залог

У следствия больше нет вопросов к Мелашвили и Ильичевой и нет оснований содержать их под стражей - так объяснила прокуратура свое ходатайство об их освобождении под залог

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд изменил меру пресечения для картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, обвиняемых в возможной незаконной передаче Азербайджану части территории Грузии, и освободил их под залог.

Размер залога составил 20 тысяч лари. Обвиняемые должны выплатить его в течение месяца.

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Мелашвили и Ильичева сразу после решения покинули зал суда и были с ликованием встречены ждущими их снаружи болельщиками. Представители неправительственных организаций и политики пришли поддержать обвиняемых, которых считают политзаключенными.

Они на время суда растянули во дворе баннер с надписью "Освободите".

"Мы выражаем солидарность Ивери Мелашвили и Наталье Ильичевой, которые стали жертвами политического преследования", - заявил организатор акции, лидер движения "Стыдно" Шота Дигмелашвили.

С ходатайством о замене меры пресечения на освобождение под залог по 30 тысяч лари к суду обратилась прокуратура.

"Обвинение не видит оснований для содержания обвиняемых в заключении, так как следствие по их делу завершено и дело передано в суд", - сказал прокурор по делу Михаил Самхарадзе.

Согласилась с ходатайством и защита.

"Нашим первым требованием было освобождение этих людей, а после уже мы поставим вопрос о допущении улик", - сказал адвокат Эдуард Марикашвили.

Дело картографов

Мелашвили и Ильичева обвиняются в том, что скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они совершили преступление по заданию "вышестоящих чиновников".

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.