Как семиклассников заставили чистить туалеты мэрии - детали скандала на западе Грузии

В небольшом городке Чхороцку разгорелся большой скандал – им занимаются теперь не только общественность и мэрия, но правоохранительные органы

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Акция протеста проходит в понедельник у мэрии Чхороцку на западе Грузии - поводом стала скандальная история со школьниками, которых на днях отправили на чистку туалетов городской администрации.

По данным СМИ, несколько дней назад бывшая сотрудница Службы очистки Чхороцку, с согласия директора одной из школ, организовала «субботник» по уборке территории с участием школьников седьмого класса. Как оказалось, акция подразумевала уборку туалета в здании муниципальной мэрии. Цель акции непонятна, тем более что женщина с января не работает в муниципалитете.

Заметив группу детей с чистящими средствами в туалете, один из сотрудников мэрии поинтересовался, что они там делают. После этого детей из мэрии вывели, однако видеоматериал с места событий попал в соцсети и вызвал скандал.

Права детей должны быть защищены на всех уровнях - UNICEF>>

Активисты "Движения за Грузию", выступившие организаторами акции протеста, требуют допустить их на заседание местного органа самоуправления и хотят добиться разъяснений. Протестующие пытаются войти в здание мэрии, однако этому мешает полиция.

Директор школы, ученики которой были задействованы в "акции очистки", подтвердила журналистам, что бывшая глава службы мэрии обращалась к ней и просила детей для участия в "совместном проекте". Однако, утверждает директор Нана Тодуа, она была не поставлена в известность о чем конкретно идет речь.

"Я чувствую свою долю ответственности. Но я не знала, что детям придется делать нечто подобное. Этого не было сказано", – заявила Тодуа журналистам.

Сами дети, ученики седьмого класса, рассказали, что пошли на "субботник" с согласия родителей - им сначала поручили убрать в мэрии подъезд, а затем и туалеты.

Местные СМИ назвали имя "организатора" - Нана Джапаридзе ранее была главой службы очистки Чхороцку. Она утверждает, что действовала по личной инициативе, ни о чем не жалеет, хотела "дать детям моральный пример", а распространение видео в соцсетях назвала провокацией.

"Я отвела детей в мэрию, потому что, кем бы они ни стали в будущем, мэрами, инженерами или художниками, когда семье будет нужно, они не должны стеснятся подобной работы", – сказала Джапаридзе журналистам.

Мэр Тбилиси Дато Гогуа назвал случившееся неприемлемым и заявил, что Джапаридзе, которая уже месяц как не занимает должность начальника службы очистки. действовала самовольно.

"Все, кто были организатором этого, будут строго наказаны. Я не был в курсе. Как только узнал, детей вывели из здания мэрии и началось расследование", – заявил Гогуа журналистам.

МВД ведет следствие по статье 150 статье УК Грузии – принуждение несовершеннолетнего, что наказывается исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до восемнадцати месяцев.