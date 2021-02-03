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Судебный молоток

Реабилитация через десять лет - грузинский суд признал осужденных потерпевшими

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2386)
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Sputnik Грузия
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Рассмотрев дело "заговорщиков" Тбилисский апелляционный суд снял с них все обвинения и признал, что все эти годы они отбывали наказание незаконно

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд оправдал 12 осужденных в 2011 году по так называемому «кинцвисскому делу» и снял с них все обвинения.

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Суд второй инстанции установил, что все осужденные по обвинению в попытке госпереворота отбывали наказание незаконно.

По словам адвоката Эки Кобесашвили, каждому из осужденных присвоен статус потерпевшего.

"Мы надеемся, что прокуратура доведет это дело до конца, и все, кто принимал участие в избиении и пытках этих людей, будут наказаны. Очень тяжело слушать о тех методах пыток, которые применяли в отношении этих людей", - сказала адвокат.

Национальное бюро исполнения
photo: National Bureau of Enforcement / FB
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По словам одного из обвиняемых Николоза Гогуадзе, они ждали этого дня десять лет.

"Все эти годы мы пытались доказать нашу правоту и вот наконец доказали", - сказал Гогуадзе.

В мае 2011 года сотрудники МВД задержали группу из 24 человек возле монастырского комплекса Кинцвиси по обвинению в попытке вооруженного государственного переворота. Это место и дало название делу.

По официальной информации, группу "заговорщиков" возглавлял бывший министр внутренних дел Грузии Темур Хачишвили.

Европейский суд по правам человека в 2019 году вынес решение по делу "Гогуадзе против Грузии", касающемуся как раз "кинцвисского дела", констатировал нарушение ряда статей Европейской конвенции защиты прав человека и применение нечеловеческих пыток к подследственным. Европейский суд тогда обязал Грузию выплатить Николозу Гогуадзе 10 тысяч евро в качестве компенсации.

Темы:
Происшествия в Грузии (2386)
Теги:
Суд, Грузия


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