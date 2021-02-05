Лидеру главной оппозиционной партии Грузии дана дополнительная неделя для выплаты залога

Ника Мелия привлечен к уголовной ответственности по обвинению в организации, руководстве и участии в групповом насилии во время акции протеста в Тбилиси летом 2019 года

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника (Никанор) Мелия вызван в Генеральную прокуратуру Грузии для предупреждения о последствиях несоблюдения условий выплаты залога, установленных ему в качестве меры пресечения, информацию распространяет Генпрокуратура.

Тбилгорсуд изменил меру пресечения Нике Мелия: вместо браслета - залог>>

25 июня 2019 года депутату парламента Грузии Никанору Мелия было предъявлено обвинение по части 1-й и 2-й статьи 225-й Уголовного кодекса Грузии "Организация, руководство и участие в групповом насилии". Речь идет об акции протеста в Тбилиси в ночь с 20-21 июня 2019 года.

Решением Тбилисского городского суда от 27 июня 2019 года Ника Мелия был освобожден под залог в 30 тысяч лари (9 тысяч долларов). К нему также было применено дополнительное ограничение в виде электронного браслета, при помощи которого контролировалось его передвижение.

1 ноября 2020 года, выступая с публичным заявлением в месте массового собрания, обвиняемый Никанор Мелия снял наложенный на него на основании судебного решения браслет электронного наблюдения, что практически исключил гарантии наложенного на него юридического поведения. Исходя из этого, прокуратура потребовала ужесточить ему меру пресечения, в частности, увеличить размер залога до 100 тысяч лари (30 тысяч долларов). Однако суд снизил ставку залога 40 тысяч лари, говорится в заявлении прокуратуры.

Политик должен был выплатить сумму залога в течение 50 дней, то есть до 24 декабря 2020 года.

Мелия также запретили пересекать государственную границу без предварительного уведомления и согласия прокуратуры.

По данным ведомства, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Грузии, после определения размера залога обвиняемый может внести залог в виде недвижимого имущества, эквивалентный этой сумме.

В Генпрокуратуре отмечают, что согласно декларации, которую Мелия заполнил 31 декабря 2020 года, у него было достаточно средств для выплаты залога, однако он этого так и не сделал этого.

Прокуратура предоставляет Нике Мелия дополнительную неделю для выплаты залога. В том случае, если условие не будет выполнено, обвинение обратится в суд с просьбой изменить избранную для него меру пресечения на лишение свободы.