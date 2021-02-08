Землетрясение произошло на востоке Грузии

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,2 располагался в 58 километрах от Тбилиси на глубине 10 километров

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в трех километрах от села Органчаи (регион Квемо Картли), в 58 километрах от Тбилиси, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 01:23 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.