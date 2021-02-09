В Западной Грузии выявлены новые случаи бешенства

Очагом заражения стал муниципалитет Кобулети в Аджарии – здесь случаи бешенства выявлены уже в трех селах

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Кобулетском районе (Аджария) выявлены новые случаи бешенства, сообщает телекомпания Rustavi 2.

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В начале февраля первый случай бешенства был зафиксирован в селе Джиханджури. Спустя неделю заболевание проявилось еще в двух селах района – Цкав-Рока и Цхра-Пона. Местное население связывает это с тем, что в лесу увеличилось поголовье волков и шакалов.

В тех селах, в которых зафиксированы случаи бешенства, объявлен карантин. Запрещено выгуливать домашних животных, выводить скот на пастбища. Запрещено также вывозить молочные продукты на реализацию. С целью предотвращения распространения вируса бешенства в данных селах идет вакцинация домашних животных.

По словам заместителя мэра Кобулети Давида Верулидзе, карантин объявлен на 60 дней.

"Оснований для паники нет, поскольку ситуация находится под контролем. Все ведомства работают вместе с нами для того, чтобы этот процесс проходил максимально эффективно и безболезненно", – заявил Верулидзе.

Случаи бешенства в селах Кобулетского муниципалитета уже подтверждены лабораторно. По словам главного инспектора регионального управления Национального агентства продовольствия Нато Кардава, лабораторно подтвердилось, что разносчиком вируса стала бродячая собака. Были взяты образцы, которые подтвердили наличие у нее бешенства.

Ежегодно в Грузии прививаются от бешенства от 35 до 49 тысяч человек.

Бешенство – природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти.