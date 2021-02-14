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Министр внутренных дел Грузии Вахтанг Гомелаури

Глава МВД Грузии прокомментировал дело о смерти 14-летней школьницы

photo: Government of Georgia / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2411)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210214/250888174/Glava-MVD-Gruzii-prokommentiroval-delo-o-smerti-14-letney-shkolnitsy.html

Если у кого-то возникнут вопросы о ходе расследования, будь то семья или кто-то другой, они могут ознакомиться со всеми мероприятиями, которые были проведены МВД

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Во время расследования полиция сделала все, на что закон дал ей право, прокомментировал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури дело о смерти 14-летней школьницы из Аджарии.

9 февраля в одном из сел Кобулетского муниципалитета во дворе собственного дома обнаружили тело повесившейся 14-летней девочки. На следующий день был задержан 23-летний Николоз Табидзе. По данным прокуратуры, молодой человек обманом вступил в сексуальные отношения с девятиклассницей, пообещав жениться на ней. Вскоре он сообщил ей, что не собирается создавать с девушкой семью.

Охранный периметр тюрьмы
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Табидзе обвиняется в доведении до самоубийства и половой связи с несовершеннолетней. Батумский городской суд избрал для него в качестве меры пресечения тюремное заключение.

Но это не все, по данным СМИ, девушка подвергалась насилию со стороны родственников, в том числе деда. Узнав о том, что у школьницы были сексуальные отношения, ее жестоко избили.

"Это очень тяжелый факт, когда молодой человек, ребенок, кончает жизнь самоубийством. Прежде всего выражаю соболезнования ее семье. Что касается расследования, мы сделали все, что могли, все, на что закон дал нам право, возможность проводить следственные действия, опросы, мы все сделали", - сказал министр журналистам.

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По словам Гомелаури, если у кого-то возникнут вопросы о ходе расследования, будь то семья или кто-то другой, они могут ознакомиться со всеми мероприятиями, которые были проведены МВД.

Досудебное слушание по делу назначено на 6 апреля.

Темы:
Происшествия в Грузии (2411)
Теги:
Вахтанг Гомелаури, МВД Грузии, Грузия


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