Застрявшие машины и поврежденные ЛЭП: снегопад создал проблемы в Грузии

К этому времени известно о повреждении 26 автомобилей, за помощью к спасателям обратились 140 человек

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Подросток пострадал в результате обвала крыши остановки в поселке Цхнети неподалеку от Тбилиси, сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями "112".

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Несовершеннолетний госпитализирован, его жизни не грозит опасность.

В целом, на горячую линию "112" в связи с непогодой в масштабах страны поступило 140 сообщений.

"Из-за обильного снегопада Служба управления чрезвычайными ситуациями работает в особом режиме… Большая часть вызовов касается поваленных ветвей деревьев и автомобилей, застрявших в снегу. В результате этих случаев никто не пострадал", - говорится в сообщении.

К этому времени известно о 26 поврежденных автомобилях. Также зафиксированы случаи, когда поваленные деревья повредили линии электропередачи.

Специалисты коммунальной очистительной компании "Тбилсервисгруп" посыпают столичные дороги технической солью, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

В ночь на 17 февраля в Тбилиси выпал первый снег, что застало врасплох многих автомобилистов и стало причиной серьезных заторов на столичных дорогах.

Снегопад доставил проблемы не только тбилисцам, но и жителям регионов. Снегом завалило дороги, ведутся работы по их очистке. На некоторых трассах международного назначения ограничено движение для грузовых автомобилей.

Снег, морозы, сильный ветер и облачная погода сохранятся на территории Грузии до 26 февраля.