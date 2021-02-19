МВД Грузии подтвердило арест 10 человек на акции в Тбилиси

Гражданские активисты, требующие проведения новых парламентских выборов, хотели установить палатку у входа в парламент

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии официально подтвердило задержание десяти человек на акции в центре Тбилиси.

Стычки с полицией в центре Тбилиси: задержано несколько человек>>

По информации силового ведомства, все аресты связаны с неподчинением законному требованию полиции.

Все началось в пятницу днем, когда несколько десятков гражданских активистов вышли на акцию протеста с требованием внеочередных выборов в парламент. Протестующие попытались перенести палатку, стоящую уже несколько месяцев у служебного входа в парламент, к центральному входу со стороны проспекта Руставели. Им помешала полиция, после чего начались стычки и задержания.

Позже к акции присоединились политические лидеры – депутат от партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и лидер "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.

© Sputnik / Alex Shlamov Акция протеста у здания Парламента Грузии 19 февраля 2021 года

Хабеишвили также попытался пронести на территорию парламента палатку, но представители полиции ее забрали.

В данный момент у парламента сохраняется напряженная ситуация. На месте мобилизована полиция.