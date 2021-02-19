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Здание прокуратуры Грузии

Прокуратура Грузии сообщила о раскрытии международного мошенничества

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Темы:
Преступность в Грузии (1333)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210219/250946679/Prokuratura-Gruzii-soobschila-o-raskrytii-mezhdunarodnogo-moshennichestva.html

Гражданин Украины смог легализовать 17,9 тысячи евро, теперь ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное дело против гражданина Украины, укравшего деньги одной из чешских компаний и попытавшегося легализовать их в Грузии, говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, гражданин Украины в мае 2019 года основал в Грузии свою компанию и открыл счет в грузинском банке.

Арест. Архивное фото
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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После в сентябре он со своими сообщниками взломал почту чешской компании и после изучения ее деятельности отправил финансовому директору якобы сообщение от исполнительного директора с просьбой перевести деньги на инвестиционный проект в Грузии на счет своей компании, получив таким образом 18,2 тысячи евро.

После, чтобы скрыть источник получения денег, все полученные из чешской компании средства под видом приобретения запчастей для электромагнитного мотора были отправлены на счет его сообщников в один из банков Гонконга.

По данным прокуратуры, таким образом гражданин Украины смог легализовать 17,9 тысячи евро.

Теперь ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере, а также легализацию незаконных доходов, а его компании штраф и закрытие за получение доходов путем отмывания денег.

Тбилисский городской суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте гражданина Украины, личности его сообщников устанавливаются.

Темы:
Преступность в Грузии (1333)
Теги:
преступность, Прокуратура, Грузия


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