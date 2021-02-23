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Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года

Врачи оказывают помощь пострадавшим – что происходит у офиса Нацдвижения

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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По последним данным, сотрудники полиции покинули штаб-квартиру ЕНД, но остаются на территории

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Врачи скорой медицинской помощи оказывают помощь людям, пострадавшим во время спецоперации по задержанию оппозиционера Ники Мелия, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Оказание помощи пострадавшим. Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Оказание помощи пострадавшим. Штурм офиса "Единого нацдвижения" утром 23 февраля 2021 года

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Как утверждают представители оппозиции, во время штурма полиция использовала слезоточивый газ, в результате чего части находившихся в здании людей стало плохо.

Ника Мелия в офисе Единого нацдвижения 18 февраля 2021 года
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По последним данным, сотрудники полиции покинули штаб-квартиру ЕНД, но остаются на территории. Между активистами и правоохранителями периодически происходят стычки. 

Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия уже вывезен с территории офиса, где политик находится с 17 февраля.

Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Штурм офиса "Единого нацдвижения" утром 23 февраля 2021 года

Полицейская операция по задержанию Мелия началась в 7:30 утра, когда к зданию прибыли машины "скорой помощи", два автомобиля спецтехники с лестницами, а также несколько сотен полицейских. К 9 утра Мелия уже был задержан.

Укрепившиеся в здании сторонники оппозиции не оказывали сопротивления полиции, были только отдельные стычки. Однако проходы между этажами и входы в кабинеты были перегорожены мебелью.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. 

Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.



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