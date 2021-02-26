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Газовая плита

На центральной магистрали газоснабжения Тбилиси произошла авария

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2424)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210226/251011093/Na-tsentralnoi-magistrali-gazosnabzheniya-Tbilisi-proizoshla-avariya.html

Из-за аварии население двух районов столицы – Темка и Авчала, расположенных на окраине Тбилиси, осталось без газоснабжения

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. На центральной магистрали газоснабжения Тбилиси произошла авария, сообщается на сайте "Тбилиси энерджи".

Из-за аварии население двух районов столицы – Темка и Авчала, расположенных на окраине Тбилиси, осталось без газоснабжения. Специалисты уже находятся на месте. Ведутся интенсивные работы для того, чтобы восстановить газоснабжение в кратчайшие сроки.

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По информации компании, работы должны быть завершены до конца дня. Исходя из целей безопасности, газоснабжение в районах Темка и Авчала восстановится 27 февраля до 21:00.

Темы:
Происшествия в Грузии (2424)
Теги:
газ, Тбилиси, Грузия


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