Из-за аварии население двух районов столицы – Темка и Авчала, расположенных на окраине Тбилиси, осталось без газоснабжения

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. На центральной магистрали газоснабжения Тбилиси произошла авария, сообщается на сайте "Тбилиси энерджи".

Из-за аварии население двух районов столицы – Темка и Авчала, расположенных на окраине Тбилиси, осталось без газоснабжения. Специалисты уже находятся на месте. Ведутся интенсивные работы для того, чтобы восстановить газоснабжение в кратчайшие сроки.

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По информации компании, работы должны быть завершены до конца дня. Исходя из целей безопасности, газоснабжение в районах Темка и Авчала восстановится 27 февраля до 21:00.