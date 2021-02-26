22:33 26 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0680
  • 100 RUB4.5218
  • USD3.3265
Поиск
Машина патрульной полиции в Зугдиди. В Грузии борются с коронавирусом

Гибель подозреваемого на западе Грузии: делом заинтересовался Госинспектор

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2427)
54 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210226/251016641/Gibel-podozrevaemogo-na-zapade-Gruzii-delom-zainteresovalsya-Gosinspektor.html

Служба государственного инспектора возбудила дело по статье "превышение служебных полномочий, повлекшее смерть человека"

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Служба государственного инспектора расследует дело о гибели подозреваемого в нападении на золотую биржу в городе Зугдиди во время перестрелки с полицией, говорится в сообщении службы.

Разбойное нападение на золотую биржу в Зугдиди произошло в пятницу днем, жертв во время нападения не было. По данным МВД Грузии, когда полицейские приблизились к подозреваемому, он открыл огонь по сотрудникам полиции. Те, защищаясь, открыли ответный огонь, и мужчина был убит на месте.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подозреваемый в ограблении "золотой биржи" убит в перестрелке

Служба государственного инспектора возбудила по факту дело по статье "превышение служебных полномочий, повлекшее смерть человека".

"На этом этапе проводятся первые следственный действия – идет осмотр места происшествия и поиск улик. Также проводится идентификация свидетелей, их опрос для проведения других следственных мероприятий с их участием. Сегодня же назначена медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Служба госинспектора получила право на расследование должностных преступлений в 2020 году, чтобы максимально обеспечить нейтральность расследования.

Темы:
Происшествия в Грузии (2427)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские купола - Дом Юстиции и скультуры на мосту Бараташвили
Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото
Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Оппозиция вывела тысячи людей на акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Экономика Грузии в год пандемии
Экономика Грузии в год пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться