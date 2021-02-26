Гибель подозреваемого на западе Грузии: делом заинтересовался Госинспектор

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Служба государственного инспектора расследует дело о гибели подозреваемого в нападении на золотую биржу в городе Зугдиди во время перестрелки с полицией, говорится в сообщении службы.

Разбойное нападение на золотую биржу в Зугдиди произошло в пятницу днем, жертв во время нападения не было. По данным МВД Грузии, когда полицейские приблизились к подозреваемому, он открыл огонь по сотрудникам полиции. Те, защищаясь, открыли ответный огонь, и мужчина был убит на месте.

Служба государственного инспектора возбудила по факту дело по статье "превышение служебных полномочий, повлекшее смерть человека".

"На этом этапе проводятся первые следственный действия – идет осмотр места происшествия и поиск улик. Также проводится идентификация свидетелей, их опрос для проведения других следственных мероприятий с их участием. Сегодня же назначена медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Служба госинспектора получила право на расследование должностных преступлений в 2020 году, чтобы максимально обеспечить нейтральность расследования.