В Зугдиди начался процесс по делу братьев Эсебуа – один из них обвиняется в терроризме

Один из братьев предстанет перед судом, хотя не признает себя виновным, что касается старшего Эсебуа, у которого более тяжкое обвинение, он до сих пор скрывается с полумиллионом долларов

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Зугдидский районный суд приступил к рассмотрению дела братьев Эсебуа, старший из которых – Бадри – обвиняется в захвате заложников в одном из зугдидских филиалов "Банка Грузии".

У брата захватчика заложников в Зугдиди коронавирус – изменят ли ему меру пресечения?>>

Младшему – Бидзине Эсебуа – предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Его задержали 12 декабря с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.

По ходатайству защиты, дела братьев будут рассматриваться по отдельности в дистанционном режиме.

По словам адвоката Сосо Джанашия, его подзащитный не признает себя виновным и считает, что был арестован только потому, что полиция до сих пор не смогла установить местонахождение его брата.

Следующий процесс по делу Бидзины Эсебуа намечен на 24 марта.

Сегодня же Зугдидский районный суд рассмотрит дело Бадри Эсебуа.

Эсебуа-старший 21 октября прошлого года днем ворвался в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Он потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников. С тех пор Эсебуа в бегах, полиция до сих пор не может установить место его нахождения.

МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.