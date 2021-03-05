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Сейсмограмма землетрясения, архивное фото

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3.2

© photo: Sputnik / G. Koposov
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2437)
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Sputnik Грузия
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Эпицентр землетрясения находился близ границы Грузии с Россией в 20 километрах восточнее поселка Казбеги

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. В Грузии 5 марта в 02:40 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Как сообщает Национальный сейсмический центр мониторинга, эпицентр землетрясения находился в 20 километрах восточнее поселка Казбеги близ грузино-российской границы.

Темы:
Происшествия в Грузии (2437)
Теги:
Землетрясение, Грузия

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