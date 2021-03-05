В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3.2

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Завершился проект модернизации сельского хозяйства Грузии Целью программы, стартовавшей в 2016 году, было содействие росту доходов сельского населения и, соответственно, преодолению бедности 164

Грузинские киви отправились в Японию Торговый оборот между Грузией и Японией в 2020 году составил 176 миллионов долларов, на долю экспорта приходится 9,5% от этой суммы 180