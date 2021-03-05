В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3.2

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Эпицентр землетрясения находился близ границы Грузии с Россией в 20 километрах восточнее поселка Казбеги
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. В Грузии 5 марта в 02:40 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Как сообщает Национальный сейсмический центр мониторинга, эпицентр землетрясения находился в 20 километрах восточнее поселка Казбеги близ грузино-российской границы.