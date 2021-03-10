Застрелил родителей и бабушку: молодого жителя Грузии отправили за решетку

Телавский районный суд в среду удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал заключение в качестве меры пресечения для 28-летнего подсудимого

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Молодой житель города Телави (регион Кахети), обвиняемый в убийстве родителей и бабушки, отправлен за решетку на время следствия, сообщила журналистам адвокат подсудимого Лали Чавелашвили.

Трагедия в Кахети - сын застрелил родителей и бабушку>>

Телавский районный суд в среду удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал заключение в качестве меры пресечения для 28-летнего подсудимого.

Как отметила адвокат молодого человека, у ее клиента определенные проблемы со здоровьем, которые могут создать угрозу его жизни, поэтому защита настаивала на освобождении обвиняемого.

Сам подсудимый присутствовал на судебном заседании, однако он воспользовался правом хранить молчание.

Инцидент произошел 7 марта на улице Гошадзе в Телави. Молодой мужчина застрелил своих родителей и бабушку из огнестрельного оружия. Затем он скрылся с места преступления и был задержан спустя несколько часов. Другие подробности трагедии не сообщаются.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами" и "Незаконное ношение оружия ". Это преступление наказывается лишением свободы от 16 до 20 лет или пожизненным заключением.