Второе за день землетрясение произошло на западе Грузии

Эпицентр землетрясения магнитудой 3,7 располагался в 147 километрах от Тбилиси на глубине 12 километров

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Второе за день землетрясение произошло на юго-востоке от города Они в селе Ончели (регион Рача Лечхуми - Квемо Сванети), в 147 километрах от Тбилиси, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 14:55 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 12 километров.

На этот раз магнитуда составила 3,7. За час до этого в том же месте произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.