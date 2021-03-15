Пять человек осуждены в Грузии за мошенничество со счетами иностранцев

В результате судебного разбирательства, двух членов преступной группы приговорили к 10 годам тюремного заключения каждого, двух - к семи, а одного - к восьми

ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Тбилисский городской суд отправил за решетку пять граждан Грузии за незаконное присвоение 202 тысяч долларов путем махинаций с банковскими картами иностранцев, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

По информации прокуратуры, согласно добытым доказательствам, подтвердилось, что лица, ответственные за управление гостиницами в Грузии, в целях присвоения денег, принадлежащих разным физическим или юридическим лицам, вступили в преступную сделку с членами преступной группировки, часть из которых проживает за границей.

Преступники действовали по заранее продуманному плану. На имя своих компаний, предоставляющих гостиничные услуги, они открыли счета в банках и зарегистрировались как пользователи в платежных системах Geo Pay и POS-терминал в Грузии. Преступники вводили данные банковских карт иностранцев, которые незаконно добыли заранее. Они снимали деньги с карт и переводили их на желаемые банковские счета.

Осужденные бронировали номера в принадлежащих им отелях от имени несуществующих пользователей через популярные сайты, предоставляющие услуги удаленного бронирования гостиниц. Брони оплачивали по искусственно завышенному тарифу. Списанные с карт крупные суммы денег они распределяли между собой по заранее согласованной процентной ставке.

Своими действиями преступники нанесли ущерб банковским учреждениям, работающим в Грузии, и гражданам США в размере 671 153 лари (примерно 202 тысячи долларов).

17 июня по 15 декабря 2018 года часть денег была перечислена в Россию посредством быстрых денежных переводов другим членам преступной группы, тем самым легализовав незаконный доход в размере 64 472 лари (примерно 19,5 тысячи долларов).

Суд полностью разделил доказательства, представленные стороной обвинения.

В результате, двоих приговорили к 10 годам заключения за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также отмывание денег, совершенное группой лиц и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере.

Один приговорен к 8 годам тюрьмы за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, два или более раза судимым за противоправное присвоение или вымогательство чужой вещи.

Еще двое проведут за решеткой по семь лет за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.