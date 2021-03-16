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Сайт парламента Грузии подвергся хакерской атаке

© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210316/251186647/Sayt-parlamenta-Gruzii-podvergsya-khakerskoy-atake.html

На сайте парламента временно ограничена прямая трансляция пленарных заседаний и других мероприятий

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Официальный сайт парламента Грузии во вторник подвергся кибератаке, говорится в сообщении законодательного органа страны.

Хакеры атаковали сайты "Грузинской мечты" и госведомств>>

На данный момент на домене www.parliament.ge ведутся технические работы.

"На веб-странице временно ограничена прямая трансляция пленарных заседаний и других мероприятий", - отмечено в сообщении.

До устранения проблемы смотреть прямые трансляции можно на официальном сайте парламента Грузии в социальной сети.

Это уже вторая кибератака на сайты госведомств Грузии за последнее время. В конце февраля хакеры атаковали сайты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и МВД. Тогда силовые структуры сообщили, что атаки осуществляются из нескольких зарубежных стран одновременно.

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Теги:
Хакерская атака, Атака, Хакеры, Парламент Грузии

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