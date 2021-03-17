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Высоковольтная линия электропередач ЛЭП

Назад в 90-е – масштабное отключение света навеяло на жителей Грузии воспоминания

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2450)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210317/251193137/Nazad-v-90-e---masshtabnoe-otklyuchenie-sveta-naveyalo-na-zhiteley-Gruzii-vospominaniya.html

Авария на ЛЭП "Месхети" стала причиной отключения электричества большей части Тбилиси и всей Западной Грузии накануне ночью

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Большая часть населения Тбилиси и крупных городов Западной Грузии остались ночью без электричества.

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Как выяснилось позже, причиной отключения электроэнергии стала авария на линии электропередачи "Месхети".

Хотя до этого, у каждого активного пользователя соцсетей, столкнувшегося с отключением, была своя версия происходящего.

"Я как чувствовала вчера – купила свечи. Может скоро и лампа понадобится", "Почему до "Теласи" не дозвониться? Можно же проинформировать нас", "Вот так будут отключать, а потом скажут, что нам нужна Намахвани ГЭС. Вот она – истина", пишут пользователи соцсети.

Электрические провода и конденсаторы на столбе электропередач
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Были и такие, кто отнесся к отключению с оптимизмом и в этом нашел положительную сторону.

"Да ладно вам, люди, что с вами. Уже забыли, как нам давали электричество по графику? Всего на час отключили и уже паника. Было бы неплохо отключать так свет каждый день, чтобы разгружать сеть".

"Люди, в час ночи нужно спать. Вот я спала и когда проснулась свет уже был. Ложитесь пораньше".

Кто-то подошел к вопросу с юмором: "Это точно Миша вырубил", "Мы вернулись в 90-е?", "Вот она – сила прививок от коронавируса!", "Шеварнадзе воскрес", "А в Рустави есть свет. Почувствовал себя привилегированным".

Государственная электросистема Грузии принесла извинения жителям за доставленные неудобства.

Из-за отключения 400-киловаттной линии электропередачи "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, и электроснабжение было отключено большей части страны.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2450)
Теги:
ЧП, Электричество, Грузия

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