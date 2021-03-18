Секс-скандал в Грузии: оппозиционному политику ужесточили обвинение

Те обвинения, которые выдвинула против Гоги Цулая прокуратура, грозят ему лишением свободы сроком от четырех до шести лет

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии ужесточила обвинение, предъявленное оппозиционному политику Гоги Цулая, – теперь его обвиняют в иных действиях сексуального характера, сообщил его адвокат Валерий Гелбахиани журналистам.

Оппозиционный политик Гоги Цулая покидает ряды "Свободной Грузии">>

В случае подтверждения вины, 58-летнему Цулая, который является одним из самых активных и скандальных оппозиционных политиков в Кутаиси, грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Полиция задержала Цулая в среду. Следствие установило, что он оказал физическое насилие над знакомой 42-летней женщиной в съемной квартире в Тбилиси.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье – насилие, которое наказывается штрафом, или общественно полезным трудом от 120 до 180 часов, или домашним арестом от шести месяцев до одного года, или лишением свободы на срок до одного года с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.

"Он категорически отрицает обвинения. Сказал, что это, наверно, дело в какой-то обиде, о которой он не знает. Или же у него другой вопрос: не было ли все это спровоцировано? Он требует проведения экспертизы, которая установит, что он лишен подобных способностей", - заявил адвокат Валерий Гелбахиани.

По словам адвоката, Цулая утром в знак протеста начал голодовку. Вместе с тем, адвокат утверждает, что алкотест не подтвердил, что его подзащитный был под воздействием алкоголя.

Однако обратное утверждает предполагаемая жертва Асмат Двалишвили, которая заявляет, что Цулая был пьян, когда применял к ней силу.

По словам Двалишвили, она приехала в Тбилиси вместе с Цулая и с еще одним человеком с единственной целью – быть медиатором на встрече, на которой должно было определиться политическое будущее Цулая.

"Мне дали ключи от квартиры. Сказали подняться, а они пойдут в магазин и тоже скоро придут. Я думала, что поднимутся оба. Но поднялся только господин Гоги. Господин Гоги выпил, потерял голову, и ему захотелось делать глупости. Другого объяснения у меня просто нет… Это было сексуальное насилие", - рассказала Двалишвили телеканалу "Рустави 2".

Кто такой Гоги Цулая

В Кутаиси Гоги Цулая известная личность. С ним связаны многие акции, направленные против местных властей. Он состоял в оппозиционной партии "Свободная Грузия" и возглавлял ее региональную организацию, но недавно вышел из нее.

В 1993-1995 годах был членом парламента третьего созыва (мажоритарии). А в 2004-2008 годах был членом парламента шестого созыва по партийному списку (избирательный блок "Национальное движение – демократы").

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