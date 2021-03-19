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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

МВД Грузии начало следствие по факту гибели молодой медсестры после вакцинации

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1043)
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Следствие должно установить, что на самом деле стало причиной смерти женщины и связана ли она непосредственно с вакцинацией

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по факту гибели молодой медсестры сразу после вакцинации, сообщает сообщил портал "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Следствие ведется по статье УК Грузии – причинение смерти по неосторожности. Наказывается домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

Экспертиза установит, что стало причиной смерти женщины и что вызвало анафилактический шок.

Отделение реанимации в больнице
© photo: Sputnik / Evgeniy Samarin
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27-летняя медсестра из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) скончалась 19 марта в результате вакцинации препаратом AstraZeneca. По словам врачей, у нее развился анафилактический шок.

Случай произошел в клинике "Имеди" в Ахалцихе, которая за три дня вакцинировала 16 медработников, медсестре сделали прививку от коронавируса 18 марта в 12:15. Как сообщают врачи, которые беседовали с ней перед вакцинацией, в анамнезе у женщины не было аллергических реакций и она систематически прививалась от свиного гриппа.

На месте женщине оказали неотложную медицинскую помощь, однако снять реакцию не удалось. Она была переведена в реанимационное отделение и из-за резкого ухудшения состояния была интубирована и подключена к аппарату искусственного дыхания. Пациентка скончалась в тбилисской Первой университетской клинике, куда ее доставили ночью.

Семья скончавшейся пациентки требует установления причины ее смерти. По их словам, перед вакцинацией ее не проверили должным образом. Сестра скончавшейся медсестры утверждает, у нее не были такие анализы, при которых можно было делать вакцинацию.

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (1043)
Теги:
МВД Грузии, Вакцинация, Грузия

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