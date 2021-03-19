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Мцхетский региональный суд. Слушается дело об убийстве Шакарашвили

Суд вынес последний приговор по делу Шакарашвили

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Темы:
Преступность в Грузии (1373)
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Один из пяти обвиняемых приговорен к девяти годам заключения, а остальные - к пяти годам лишения свободы

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Мцхетский районный суд признал виновными пять совершеннолетних в эпизоде драк до гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили.

Васил Махарадзе приговорен к девяти годам лишения свободы, а Тенгиз Барбакадзе, Ираклий Мумладзе, Ника Жвания и Гига Татиашвили – к пяти годам каждый.

Футболист ФК Сабуртало Георгий Шакарашвили
photo: Giorgi Shakarashvili / FB
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В обвинении речь идет об эпизодах драк на даче во Мцхета и на трассе Мцхета-Тбилиси.

Молодой футболист Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков 22 июня прошлого года в реке Арагви во Мцхета. Как выяснилось, он пропал после того, как ушел с вечеринки вместе со своим товарищем.

Прокуратура установила, что молодого человека сначала избили, а после бросили в реку, где он захлебнулся.

Этот приговор стал последним решением суда первой инстанции по делу об убийстве Шакарашвили.

Ранее суд отдельно вынес приговор обвиняемым в драках несовершеннолетним и обвиняемым в убийстве. Никто из 17 подсудимых не был оправдан.

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Темы:
Преступность в Грузии (1373)
Теги:
Георгий Шакарашвили, Суд, Грузия

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