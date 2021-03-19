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Скорая помощь 112 едет по улице

Смерть на дорогах страны: два ДТП унесли жизни людей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2455)
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Sputnik Грузия
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Тело 60-летнего мужчины с множественными повреждениями обнаружили односельчане, а водитель скрылся с места происшествия

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Мужчину насмерть сбил трактор селе Какабети района Сагареджо (регион Кахети).

По данным телеканала "Мтавари архи", тело 60-летнего мужчины с множественными повреждениями обнаружили односельчане.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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После выяснилось, что мужчина попал под колеса трактора, а водитель скрылся с места происшествия.

Следствие ведет МВД Грузии, которое уже идентифицировало личность водителя.

Другое ДТП произошло  в селе Саимедо района Багдати на западе страны.

Водитель фургона превысил скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Спасти его не удалось.

На месте работают эксперты, которые должны установить причину аварии.

Темы:
Происшествия в Грузии (2455)
Теги:
ДТП, Грузия

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