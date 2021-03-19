Смерть на дорогах страны: два ДТП унесли жизни людей

Тело 60-летнего мужчины с множественными повреждениями обнаружили односельчане, а водитель скрылся с места происшествия

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Мужчину насмерть сбил трактор селе Какабети района Сагареджо (регион Кахети).

По данным телеканала "Мтавари архи", тело 60-летнего мужчины с множественными повреждениями обнаружили односельчане.

После выяснилось, что мужчина попал под колеса трактора, а водитель скрылся с места происшествия.

Следствие ведет МВД Грузии, которое уже идентифицировало личность водителя.

Другое ДТП произошло в селе Саимедо района Багдати на западе страны.

Водитель фургона превысил скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Спасти его не удалось.

На месте работают эксперты, которые должны установить причину аварии.