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Сейсмограф - регистрация подземных толчков

В Грузии произошло еще одно землетрясение – на этот раз на востоке страны

© CC BY-SA 3.0 / Yamaguchi / Kinemetrics seismograph
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2460)
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Sputnik Грузия
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Сейсмологи зафиксировали в Грузии во вторник два землетрясения к ряду – на западе и на востоке страны – с интервалом в шесть часов

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Еще одно землетрясение в Грузии – на этот раз эпицентр располагался в четырех километрах от государственной границы с Азербайджаном на глубине 20 километров.

Регион Рача зимой в снегу
photo : courtesy of Faig Huseynov
Землетрясение произошло на западе Грузии

Как сообщается на сайте Национального центр сейсмического мониторинга, толчки ощущались в 07:08 по местному времени. Сила землетрясения составила 3,2 магнитуды.

За несколько часов до этого в 01:10 по местному времени землетрясение магнитудой 3,0 было зафиксировано в двух километрах от села Ончели Онского муниципалитета (Западная Грузия), в 147 километрах от Тбилиси.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2460)
Теги:
Землетрясение, Грузия

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