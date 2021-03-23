В Грузии произошло еще одно землетрясение – на этот раз на востоке страны

Сейсмологи зафиксировали в Грузии во вторник два землетрясения к ряду – на западе и на востоке страны – с интервалом в шесть часов

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Еще одно землетрясение в Грузии – на этот раз эпицентр располагался в четырех километрах от государственной границы с Азербайджаном на глубине 20 километров.

Как сообщается на сайте Национального центр сейсмического мониторинга, толчки ощущались в 07:08 по местному времени. Сила землетрясения составила 3,2 магнитуды.

За несколько часов до этого в 01:10 по местному времени землетрясение магнитудой 3,0 было зафиксировано в двух километрах от села Ончели Онского муниципалитета (Западная Грузия), в 147 километрах от Тбилиси.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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