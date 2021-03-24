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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

МВД Грузии не подтверждает информацию о гибели дальнобойщика на границе с Россией

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2464)
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Sputnik Грузия
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У грузинских правоохранительных органов нет никакой информации об инциденте на грузино-российской границе, тем более о гибели одного из дальнобойщиков

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. В МВД Грузии не поступало какого-либо сообщения с контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс" (граница с Российской Федерацией) о драке между дальнобойщиками.

Очередь из фур в направлении ТПП Казбеги - Верхний Ларс
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
На границе Грузии и России произошла смертельная драка дальнобойщиков

"К нам не поступало сообщения о драке между водителями или о жертвах. Ничего подобного нет", – сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.

В российских СМИ накануне ночью появилась информация о драке между дальнобойщиками на грузино-российской границе, в результате которой один человек погиб.

По данным СМИ, стычка возникла на нейтральной полосе у пограничного перехода на Военно-Грузинской дороге. Также подчеркивается, что речь не идет о водителях из Грузии или России.

Из-за угрозы схода лавин ограничено движение и на погранпереходе скопилось несколько сотен фур.

Вечером движение в направлении границы Грузии с Россией открылось для легковых автомобилей. Между тем по-прежнему сохраняется запрет на движение транспорта с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2464)
Теги:
МВД Грузии, Верхний Ларс, Грузия

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