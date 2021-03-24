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Оползень в Кобулетском районе

На востоке Грузии сошел оползень – 22 села оторваны от внешнего мира

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Специалисты изучили территорию оползня и пришли к заключению, что местному населению не грозит опасность

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии изучили участок дороги Ошпители-Гудамакари в регионе Мцхета-Мтианети, где накануне сошел оползень, говорится в сообщении ведомства.

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Из-за развития оползневых процессов указанный участок дороги закрыт, в результате чего 22 села остаются отрезанными от внешнего мира. 

"Мы рекомендовали начать очистительные работы и провести защитные мероприятия – установить на склоне горы металлические защитные сетки. Населению не грозит опасность", – заявил представитель Национального агентства окружающей среды Торнике Толузашвили журналистам.

По словам государственного уполномоченного в регионе Мцхета-Мтианети Давида Нозадзе, соответствующие работы проведут специалисты департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари
© Sputnik / Alex Shlamov
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"Определенные детали будут согласованы с экспертами Агентства окружающей среды и после этого начнутся очистительные работы. В соответствии с рекомендациями возможно понадобится спецтехника. Поэтому сложно назвать конкретное время начала работ. Однако, они начнутся сегодня", – заявил Нозадзе.

Он подчеркнул, что представители государственного уполномоченного находятся на месте и в случае необходимости готовы оказать помощь местному населению.

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Теги:
Оползень

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