На востоке Грузии сошел оползень – 22 села оторваны от внешнего мира

Специалисты изучили территорию оползня и пришли к заключению, что местному населению не грозит опасность

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии изучили участок дороги Ошпители-Гудамакари в регионе Мцхета-Мтианети, где накануне сошел оползень, говорится в сообщении ведомства.

Страшный оползень угрожает Тбилиси: массы земли могут разрушить трассу - видео>>

Из-за развития оползневых процессов указанный участок дороги закрыт, в результате чего 22 села остаются отрезанными от внешнего мира.

"Мы рекомендовали начать очистительные работы и провести защитные мероприятия – установить на склоне горы металлические защитные сетки. Населению не грозит опасность", – заявил представитель Национального агентства окружающей среды Торнике Толузашвили журналистам.

По словам государственного уполномоченного в регионе Мцхета-Мтианети Давида Нозадзе, соответствующие работы проведут специалисты департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

"Определенные детали будут согласованы с экспертами Агентства окружающей среды и после этого начнутся очистительные работы. В соответствии с рекомендациями возможно понадобится спецтехника. Поэтому сложно назвать конкретное время начала работ. Однако, они начнутся сегодня", – заявил Нозадзе.

Он подчеркнул, что представители государственного уполномоченного находятся на месте и в случае необходимости готовы оказать помощь местному населению.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале