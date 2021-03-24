SOS! Непогода активизировала крупные оползневые процессы в Грузии

Оползневые массы сошли на многие автомобильные дороги, поэтому движение на этих трассах запрещено

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Продолжительные дожди спровоцировали масштабные оползневые процессы в районе Цагери (регион Рача – Лечхуми и Квемо Сванети), говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.

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Оползневая масса сошла на автомобильную дорогу Лаилаши – Гу, в результате чего десять семей оказались оторванными от внешнего мира. На месте находится группа геологов.

"Геологи агентства оперативно провели первичные исследования, в результате которых было установлено, что происходит активизация старого масштабного оползня. Исходя из масштаба и сложных метеорологических условий, на данном этапе не удается восстановить дорогу. Выбирается альтернативный дорожный коридор, соединяющий с селом", - говорится в сообщении на сайте агентства.

В результате проливных дожей оползневые процессы активизировались и в районах Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури (АР Аджария).

По информации автомобильного департамента Аджарии, движение транспорта запрещено на дорогах Дидаджара – Сацихури – Гелаура, Цхемлиси – Даргула, Чвана – Цавадзееби – Карцивадзееби, Мериси – Сихарулидзееби.

По данным ведомства, местные жители могут воспользоваться объездными дорогами. На поврежденных дорогах работает 35 единиц спецтехники.

Обильные осадки создали проблемы и в районе Сачхере (регион Имерети), где вода затопила как центральную часть города, так и внутренние дороги нескольких сел.

К этому времени центральная часть города расчищена, а тяжелая техника продолжает работать в селах.

Несколько семей пострадали также в районе Карели (регион Шида Картли) в результате наводнения реки Проне.

Вышедшая с берегов река повредила дворы, подвалы и первые этажи домов местных жителей. Также затоплены сельскохозяйственные угодья.

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