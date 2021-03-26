Троих фигурантов по делу Шакарашвили коснулась амнистия

Как потерпевшая сторона, так и обвинение не воспротивились освобождению обвиняемых, им будет возвращен внесенный залог

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Троих фигурантов дела об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили – Сабу Гогшелидзе, Сабу Чхартишвили и Ираклия Цакадзе – коснулась амнистия – они освобождены от уголовной ответственности.

Суд вынес последний приговор по делу Шакарашвили>>

К Гогшелидзе, Чхартишвили и Цакадзе 11 января с согласия потерпевшей стороны была изменена мера пресечения в виде освобождения под залог.

Все трое обвиняются в насилии (эпизод драки на даче), а также в умышленном нанесении незначительных телесных повреждений.

Амнистия коснулась обвиняемых с согласия потерпевшей стороны.

"У меня нет претензий, пусть будут амнистированы, я не против", – заявил признанный потерпевшей стороной Вахтанг Чиковани на процессе в Тбилисском городском суде.

После этой позиции Чиковани, с освобождением обвиняемых согласился и прокурор дела.

При оглашении окончательного решения, судья Хатуна Харчилава пояснила, что помимо прекращения уголовного преследования, обвиняемым должен быть возвращен залог, на основании которого они были освобождены из-под стражи 11 января текущего года.

Молодой футболист Георгий Шакарашвили был найден мертвым на четвертый день поисков 22 июня прошлого года в реке Арагви во Мцхета. Как выяснилось, он пропал после того, как ушел с вечеринки вместе со своим товарищем.

Прокуратура установила, что молодого человека сначала избили, а после бросили в реку, где он захлебнулся.

Мцхетский районный суд на прошлой неделе признал виновными пять совершеннолетних в эпизоде драк по делу об убийстве Шакарашвили.

Васил Махарадзе приговорен к девяти годам лишения свободы, а Тенгиз Барбакадзе, Ираклий Мумладзе, Ника Жвания и Гига Татиашвили – к пяти годам каждый. В обвинении речь идет об эпизодах драк на даче во Мцхета и на трассе Мцхета-Тбилиси.

Ранее суд отдельно вынес приговор обвиняемым в драках и обвиняемым в убийстве несовершеннолетним. Никто из 17 подсудимых не был оправдан.

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