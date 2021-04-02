"Надо уважать памятники": монумент Грибоедову в Тбилиси отмыл бывший депутат

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Памятник Александру Грибоедову в Тбилиси, на котором были написаны провокационное надписи, очистил бывший депутат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Эрекле Кухианидзе.

В видеокадрах, которые распространил TV Pirveli, видно, как Кухианидзе пришел на место с тряпками, перчатками и со специальным раствором, чтобы отмыть надписи с памятника.

"Мы должны уважать памятники, тем более наших зятьев. На зло врагам Грузии – такого варварства не будет", – сказал Кухианидзе.

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Надписи "Россия – зло" и "Познер нах" появились на постаменте памятника 1 апреля – на следующий день после того, как в столице прошли выступления против тележурналиста Владимира Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения.

Русский драматург, поэт, композитор и дипломат Александр Грибоедов (1795-1829) похоронен в Тбилиси, в пантеоне Мтацминда, близ церкви Святого Давида. Об этом просил сам поэт. На надгробии выбиты слова его вдовы, грузинской княжны Нины Чавчавадзе: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!"

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