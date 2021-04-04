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Один человек погиб в ДТП на западе Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2472)
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Sputnik Грузия
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Автомобиль упал с дороги в овраг, водитель, житель близлежащего села, скончался на месте, полиция начала расследование инцидента

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Мужчина погиб в результате ДТП на дороге, ведущей к курорту Гомисмта (регион Гурия), информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД страны.

По информации местных СМИ, погибший был жителем села Анасеули Озургетского муниципалитета. Автомобиль упал с дороги в овраг. Водитель скончался на месте.

Страшная статистика: жертвами ДТП в 2020 году стали 450 человек >>

МВД начало расследование инцидента по статье "доведение до самоубийства".

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Темы:
Происшествия в Грузии (2472)
Теги:
ДТП, ДТП, МВД Грузии, происшествия, Грузия

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