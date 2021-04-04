Один человек погиб в ДТП на западе Грузии

ТБИЛИСИ, 4 апр - Sputnik. Мужчина погиб в результате ДТП на дороге, ведущей к курорту Гомисмта (регион Гурия), информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД страны.
По информации местных СМИ, погибший был жителем села Анасеули Озургетского муниципалитета. Автомобиль упал с дороги в овраг. Водитель скончался на месте.
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